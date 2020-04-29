مساهمو "الدريس" يقرون توزيع 1.5 ريال عن عام 2019

الرياض - مباشر: وافقت الجمعية العامة لشركة "الدريس للخدمات البترولية" على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2019 بنسبة 15% من رأس المال بما يعادل 1.5 ريال لكل سهم.

ووفقاً لبيان للشركة اليوم الأربعاء على "تداول"، فإن إجمالي عدد الأسهم المستحقة للتوزيع تبلغ 60 مليون سهم فيما يصل إجمالي المبلغ الموزع نحو 90 مليون ريال.

وقالت الشركة إن الأحقية ستكون للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح اعتباراً من يوم الثلاثاء 12 مايو/ أيار 2020م

ووافقت الجمعية العمومية أيضاً على صرف مبلغ 3.5 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019م.

كما أقرت صرف مبلغ 300 ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019م.

وقفز أرباح الشركة خلال عام 2019 نحو 336% إلى 291.7 مليون ريال، مقارنة مع 66.9 مليون ريال في عام 2018.

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