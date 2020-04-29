وزير: الشركة السعودية لخدمات التعدين تسعى لتوفير بيئة استثمارية جاذبة

الرياض ـ مباشر: أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن الشركة السعودية لخدمات التعدين سيكون لها دور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية القطاع.

وقال الوزير، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، إن الشركة ستقوم بمزاولة وتنفيذ مجموعة المهمات الموكلة إليها تحت إشراف وبمشاركة الوزارة لتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

ووافق مجلس الوزراء السعودي، في جلسته الأسبوعية أمس الثلاثاء، على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين، وذلك ضمن مبادرات استراتيجية قطاع التعدين في المملكة.

وأشار الخريف، بحسب الوكالة إلى أن الشركة ستساهم في تحسين وتسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية من خلال تطوير وتنفيذ الحلول التقنية الحديثة، بالإضافة الى العمل على زيادة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للاستثمارات التعدينية.

كما أوضح أنه سيكون للشركة دور فاعل في تطوير إجراءات الرقابة على الأنشطة التعدينية وتقويم خطط الإغلاق وإعادة التأهيل للمواقع التعدينية من خلال تبني أفضل الممارسات العالمية، بما يُحقق استدامة القطاع.

كما لفت إلى أن الشركة ستقدم خدمات ذات علاقة بتنمية الاستثمارات التعدينية وتطوير وإدارة منصة (تعدين) والتي ستحتوي على قواعد البيانات الجغرافية وقواعد بيانات سجلات الرخص التعدينية.

كما ستعمل على تطوير علاقة القطاع بالمستثمرين من خلال رقمنة عمليات إصدار الرخص واعتماد التقنيات الحديثة في هذا المجال ومجالات أخرى متنوعة.

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