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"الدوائية" توقع اتفاقية مع "أمجن العالمية" لتسويق أحد المستحضرات

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"الدوائية" توقع اتفاقية مع "أمجن العالمية" لتسويق أحد المستحضرات "الدوائية" توقع اتفاقية مع "أمجن العالمية" لتسويق أحد المستحضرات

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية (سبيماكو الدوائية) عن توقيع اتفاقية مع شركة أمجن العالمية لتسويق ونقل التقنية الجزئي لأحد مستحضرات التقنية الحيوية عالية الجودة.

وقالت الشركة في عبر بيان اليوم الأربعاء على "تداول"، إن الاتفاقية تعزز الموقع الريادي لشركة "سبيماكو الدوائية" في السوق المحلي، وكذلك رفع نسبة توطين الصناعة الدوائية بالمملكة لتحقيق أحد أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج التحول الوطني في قطاع الصحة والصناعة بالاعتماد على التصنيع المحلي خاصة في الصناعات النوعية القائمة على المعرفة.

وذكرت الشركة أن مدة سريان هذه الاتفاقية سوف تكون من تاريخ توقيعها ولمدة 10 سنوات، وأنه لا توجد أطراف ذات علاقة، وأن الأثر المالي المتوقع للاتفاقية سيكون له مردود إيجابي على نتائج الشركة المستقبلية، والذي لا يمكن تحديده حالياً لارتباطه بنتائج ترسية المناقصات، وسوف يتم الإعلان لاحقاً عن أي تطورات أخرى في هذا الشأن.

ولفتت إلى أن هذا المستحضر يستخدم لعلاج الأمراض المناعية مثل مرض الروماتويد والصدفية وبعض الأمراض المناعية الأخرى، علماً بأن هذا المستحضر تم تسجيله بهيئة الغذاء والدواء الأمريكية وهيئة الأدوية الأوربية وتم تسويقه بنجاح في عدد كبير من البلدان الأوروبية.

وأشارت إلى أن متوسط المبيعات المتوقعة للمستحضر يبلغ ما يقارب 30 مليون ريال سنوياً، كما أنه يصنف كدواء بيولوجي والذي يتطلب وحدة خاصة ومنفصلة لتصنيعه ونقله، و تجدر الإشارة إلى أن هذه الوحدة موجودة بمصنع الشركة بمنطقة القصيم.

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