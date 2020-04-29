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المبيعات تقود "باعظيم" لزيادة أرباحها 27% بالربع الأول من 2020

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المبيعات تقود "باعظيم" لزيادة أرباحها 27% بالربع الأول من 2020 المبيعات تقود "باعظيم" لزيادة أرباحها 27% بالربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة "باعظيم التجارية" تحقيقها نمواً بصافي أرباحها خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 26.9% على أساس سنوي.

ووفقاً للبيانات المالية للشركة اليوم الأربعاء، على "تداول"، بلغ صافي أرباحها بعد الزكاة والضريبة نحو 8.906 مليون ريال، مقابل 7.018 مليون ريال بالفترة نفسها من 2019.

كما سجلت الشركة قفزة بصافي أرباحها على أساس ربعي بنسبة 73.2%؛ حيث سجلت بالربع الأخير من العام الماضي نحو 5.14 مليون ريال.

ووفقاً لبيانات الشركة، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع المبيعات نتيجة زيادة الطلب على أصناف الشركة وخاصة أصناف قفازات اليد والتونة الريوماري وموسمية شهر رمضان.

وأوضحت الشركة أن إجمالي مبيعات الربع الأول من العام المالي 2020 بلغت نحو  97.268 مليون ريال مقارنة بمبلغ 77.940 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي 2019م بنسبة ارتفاع 24.80%.

كما بلغ صافي الدخل والدخل الشامل للربع الأول من العام المالي 2020م مبلغ 8,906,635 ريال بالمقارنة بمبلغ 7,018,730 ريال في الربع المماثل من العام المالي 2019م وبنسبة ارتفاع بلغت 26.90% .

وأوضح بيان الشركة أنه على الرغم من انتشار فيروس كوفيد 19 في المملكة العربية و دول مجلس التعاون الخليجي  والإجراءات التي تتخذها المملكة جراء انتشار هذا الفيروس،  فإن أعمال وعمليات المجموعة حالياً لا تزال غير متأثرة، حيث أن تجارة الجملة والتحزئة في المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام تم استثناءها من عمليات الحظر والقيود المختلفة التي تم فرضها من قبل السلطات التنظيمية المختلفة بما في ذلك الإعفاء من ساعات حظر التجوال والقيود على شحن البضائع.

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