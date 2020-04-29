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المبيعات تقفز بأرباح "أسمنت الشرقية" بالربع الأول بنسبة 85%

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المبيعات تقفز بأرباح "أسمنت الشرقية" بالربع الأول بنسبة 85% المبيعات تقفز بأرباح "أسمنت الشرقية" بالربع الأول بنسبة 85%

الرياض - مباشر: أظهرت النتائج المالية لشركة "أسمنت الشرقية" تحقيق قفزة بصافي أرباحها خلال الربع الأول من العام 2020  بنسبة 85% على أساس سنوي.

ووفقاً للنتائج المالية للشركة اليوم الأربعاء على "تداول" بلغ صافي أرباح الشركة بعد الزكاة والضريبة نحو 85 مليون ريال مقابل 46 مليون ريال بنهاية الربع المقارن من 2019، كما ارتفعت أرباح الشركة على أساس ربعي بنحو 28.8%؛ حيث سجلت بنهاية الربع الأخير من العام الماضي نحو 66 مليون ريال.

وأرجعت الشركة سبب الزيادة في صافي أرباحها إلى ارتفاع مبيعات الأسمنت نتيجة تحسن الطلب المحلي، وانخفاض المصاريف العمومية والبيع والتسويق، إضافة إلى ارتفاع إيرادات من استثمارات والحصة في نتائج شركات زميلة بطريقة حقوق الملكية."

وقفزت أرباح الشركة خلال عام 2019، نحو 160%، إلى 451.4 مليون ريال، مقابل 400.5 مليون ريال للعام 2018.

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