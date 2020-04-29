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تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

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تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020 تحويلات الوافدين بالسعودية ترتفع 6% بالربع الأول من 2020

الرياض- مباشر: أظهرت بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، ارتفاع تحويلات الوافدين بالمملكة العربية إلى الخارج بنسبة 6% تعادل 1.9 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي.

ونقلاً عن التقرير الشهري للمؤسسة، ارتفعت تحويلات الوافدين إلى 33.86 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بنحو 31.93 مليار ريال.

وعلى أساس ربعي ارتفعت تحويلات الوافدين بنسبة 4.1% مقارنة بنحو 32.5 مليار ريال بالربع الرابع من 2019.

وقفزت تحويلات الوافدين في المملكة إلى 12.2 مليار ريال خلال مارس 2020، مقابل 11.26 مليار ريال خلال مارس 2019، بزيادة 8.6%.

تحويلات السعوديين

تراجعت تحويلات السعوديين للخارج إلى 13.32 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 13.36 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بانخفاض 0.3%.

بينما ارتفعت تحويلات السعوديين إلى 5.2 مليار ريال خلال مارس 2020 مقارنة بنحو 4.27 مليار ريال خلال الشهر المماثل من 2019، بزيادة 21%.

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