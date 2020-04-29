نمو إنفاق الحكومة السعودية لـ 226 مليار ريال بالربع الأول من 2020

إنفاق 22% من مخصصات موازنة 2020 وقطاعا العسكري والتعليم يشكلان النسبة الكبرى

الرياض – بدور الراعي: كشفت وزارة المالية السعودية عن نتائج الميزانية العامة للدولة بالربع الأول من عام 2020، على مستوى الإيرادات والمصروفات، والتي شهدت تسجيل عجز بنحو 34.1 مليار ريال؛ مع زيادة مستويات الإنفاق.

وشهد الربع الأول من العام الجاري، وفقاً لحسابات "مباشر"، زيادة قيمة الإنفاق بـ 8.61 مليار ريال عن الربع الأول من عام 2019 بنسبة 4%.

ووفقاً للتقرير الربعي لوزارة المالية بلغ إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام 2020 نحو 226.179 مليار ريال، مقابل 217.57 مليار ريال قيمة إنفاق المملكة الفعلي خلال الربع الأول من العام الماضي.

كانت المملكة أعلنت قبل بداية العام الجاري خلال البيان التمهيدي للميزانية العامة للدولة للعام المالي 2020 أن إجمالي النفقات المستهدف يبلغ نحو 1.020 تريليون ريال، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة الإنفاق دون الإخلال بمسار تنفيذ الخطط الهادفة للتنويع والتحول الاقتصادي، لتبلغ الإيرادات نحو 833 مليار ريال، ويصل العجز لنحو 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي.

تعويضات العاملين والسلع والخدمات ترفع مستويات الإنفاق

وجاءت الزيادة بإنفاق الحكومة السعودية في الربع الأول من العام المالي 2020 ، نتيجة ارتفاع المصروفات ضمن 4 بنود بالميزانية خلال تلك الفترة؛ وعلى رأسها تعويضات العاملين واستخدام السلع والخدمات، فيما تراجعت الإعانات والمنافع الاجتماعية.

وجاءت تعويضات العاملين على رأس البنود التي سيطرت على أغلب إنفاق الحكومة السعودية بالربع الأول من عام 2020؛ بقيمة 124.53 مليار ريال مقابل 121.806 مليار ريال إجمالي الإنفاق بالربع الأول من 2019 بزيادة 2.7 مليار ريال بزيادة نسبتها 2%.

وعلى مستوى القطاعات التي أثرت بزيادة الإنفاق، كان أبرزها استخدام السلع والخدمات والتي شهدت ارتفاعاً نسبته 74% لمستوى 27 مليار ريال، مقابل 15.44 مليار ريال بالربع المماثل من عام 2019.

وفي المقابل تراجع الإنفاق ضمن بند الإعانات بنحو 66% إلى 3.48 مليار ريال، مقابل 10.310 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

كما تراجع الإنفاق في المنافع الاجتماعية بنسبة 25% ليصل حجم المصروفات في ذلك البند نحو 13 مليار ريال، مقابل 17.22 مليار ريال حجم الإنفاق الفعلي للربع الأول من عام 2019 بالقطاع.

وارتفعت قيمة نفقات التمويل – وهي المبالغ التـي يجـب علـى الحكومة دفعها للدائن مقابـل أصل الدين القائم كسندات الخزانة، والصكوك الحكومية، والقـروض – بأكثر من 7%، إلى 4.64 مليار ريال، مقابل 4.35 مليار ريال في الربع المقارن من العام 2019.

صرف 22% من مخصصات موازنة 2020

وشكلت نسبة المصروفات مع نهاية الربع الأول 22.17% من إجمالي مخصصات موازنة المملكة لعام 2020 على مستوى الإنفاق.

واستحوذ القطاع العسكري على أعلى نسبة صرف من إجمالي مخصصات الإنفاق مع صرف نحو 29% من إجمالي المخصص المقدر للقطاع والبالغ نحو 182 مليار ريال ليتم صرف نحو 53.140 مليار ريال لتشكل نحو 23.5% من إجمالي المصروفات.

كما استحوذ قطاع التعليم- صاحب أعلى مخصصات بموازنة المملكة لعام 2020- على المرتبة الثانية من إجمالي الإنفاق بنحو 44.88 مليار ريال حيث تم صرف نحو 23% من إجمالي المبلغ المخصص له والبالغ نحو 193.168 مليار ريال.

وفي قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية تم صرف نحو 34.51 مليار ريال من إجمالي المبلغ المخصص له لتمثل نحو 21% من إجمالي مخصصات القطاع بالموازنة والتي تقدر بـ 167مليار ريال.

ترشيحات:

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020