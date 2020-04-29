الاحتياطي العام للحكومة السعودية يتراجع 2.8% بنهاية مارس الماضي

الرياض- مباشر: أظهر التقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، تراجع الاحتياطي العام للدولة بنسبة 2.85%، بنهاية مارس الماضي، على أساس سنوي.

وانخفض الاحتياطي العام للدولة إلى 469.6 مليار ريال بنهاية مارس 2020، مقابل 483.39 مليار ريال بنهاية مارس 2019.

وعلى أساس شهري، تراجع الاحتياطي العام للدولة بنسبة 0.26% مقارنة بنحو 470.8 مليار ريال بنهاية فبراير 2020.

وتراجع حساب جاري الحكومة إلى 39.57 مليار ريال بنهاية مارس الماضي، مقابل 99.85 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من 2019، بتراجع 60.4%.

وانخفض حساب جاري الحكومة بنسبة 45% على أساس شهري بالمقارنة بنحو 72.4 مليار ريال بنهاية فبراير 2020.

ويمثل الاحتياطي العام أحد بنود ما يسمى ودائع واحتياطي الحكومة، ويشمل الاحتياطي العام، وجاري الحكومة، بعد استبعاد بند مخصصات المشاريع الملتزم بها، المذكور في التقارير السابقة.

ويتكون الاحتياطي من فائض إيرادات الموازنة، ولا يمكن السحب منه إلا بمرسوم ملكي عند الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة.

ويتم صرف معظم نفقات الدولة كالرواتب من الحساب الجاري، كما يتم إيداع إيرادات الدولة النفطية وغير النفطية فيه.

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