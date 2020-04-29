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الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

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الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020 الأصول الاحتياطية للسعودية بالخارج تتراجع 5.2% بالربع الأول من 2020

الرياض - بدور الراعي:  سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية تراجعاً خلال الربع الأول من 2020 بنسبة 5.2% على أساس سنوي، لتتراجع بقيمة 98 مليار ريال (26 مليار دولار).

ووصل إجمالي الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة، وفقا للتقرير الشهري لمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما الصادرة اليوم الأربعاء إلى 1.775 تريليون ريال (473 مليار دولار)، مقارنة مع 1.873 تريليون ريال (499 مليار دولار) بنهاية الربع الأول من 2019.

وعلى أساس شهري، انخفضت أصول السعودية الاحتياطية الأجنبية بنحو 4.8%، وبما يعادل 89 مليار ريال (23.6 مليار دولار)، مقارنة بقيمتها في نهاية شهر فبراير/ شباط والبالغة 1.864تريليون ريال (495 مليار دولار).

وجاء تراجع الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة بنهاية مارس/ آذار شباط على أساس سنوي؛ وسط انخفاض الاستثمارات في أوراق مالية في الخارج بنسبة 8.5% ليصل إلى 1.121 تريليون ريال ( 297 مليار دولار) مقابل 1.226 تريليون ريال أو مايعادل ( 325 مليار دولار) بنهاية مارس / آذار من عام 2019.

فيما ارتفع النقد الأجنبي والودائع في الخارج بنحو 0.72% على اساس سنوي؛ إلى 611.634مليار ريال (162.5 مليار دولار)، مقارنة مع 607.252 مليار ريال (161.32  مليار دولار) في الشهر المماثل من العام 2019، ولكنه تراجع على أساس شهري بنسبة 0.55% حيث سجل في فبراير/ شباط الماضي نحو 615.038 مليار ريال.

وارتفع كذلك وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي إلى 9.25 مليار ريال (2.45 مليار دولار)، مقابل 7.58 مليار ريال (2 مليار دولار) في شهر مارس/ آذار من العام الماضي.

واستقر احتياطي الذهب النقدي عند 1.624 مليار ريال (433.07 مليون دولار).

و سجلت الأصول الاحتياطية الأجنبية للمملكة العربية السعودية ارتفاعا خلال شهر فبراير/ شباط 2020 بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 47.62 مليار ريال (12.7مليار دولار).

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