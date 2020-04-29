أخبار عاجلة

اندلاع حريق داخل معبد هندوسي تاريخي جنوب إيران -
8 الصبح - حالة الطقس ودرجات الحرارة بتاريخ اليوم 16/5/2020 -
8 الصبح - الصحة: تسجيل 399 إصابة جديدة بفيروس كورونا و21 وفاة وتعافي 173 مصابا -
الإمام الطيب - مع فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب | السبت 16/5/2020 | الحلقة الكاملة -
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة -
البنت اغمى عليها وفقدت الوعي بسبب مقلب محمد ثروت المرعب -
اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟

Print
كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟ كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟

الرياض- مباشر: أظهر التقرير الربعي للميزانية للربع الأول من العام 2020، الصادر عن وزارة المالية السعودية، أن تمويل العجز البالغ 34.1 مليار ريال من خلال 9 مليارات ريال من الحساب الجاري، وتمويل من الدين الداخلي بقيمة 11.19 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل من الدين الخارجي نحو 18.49 مليار ريال.

ويبلغ بذلك إجمالي التمويل 38.69 مليار ريال، وقالت الوزارة، إن المبلغ المتبقي من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال الربع الأول وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام.

وأظهر التقرير الربعي أن إجمالي الدين العام بلغ 723.46 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2020، مقابل 677.93 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2019.

وتوزع الدين العام على 399.55 مليار ريال دين داخلي، و323.91 مليار ريال دين خارجي، بنهاية الربع الأول من 2020.

وكشفت وزارة المالية السعودية عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020)، بإيرادات نحو 192.07 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات نحو 226.18 مليار ريال بعجز يبلغ 34.1 مليار ريال. 

ترشيحات:

192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

حزمة قرارات لمجلس الوزراء السعودي باعتماد مذكرات تفاهم دولية

السعودية.. أبرز اشتراطات عودة النشاط التجاري جزئياً غداً

السعودية تؤكد رفضها تحول مصلحة الشعب اليمني إلى مزايدات

وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية