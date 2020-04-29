كيف تمول السعودية عجز الموازنة بالربع الأول من 2020؟

الرياض- مباشر: أظهر التقرير الربعي للميزانية السعودية للربع الأول من العام 2020، الصادر عن وزارة المالية السعودية، أن تمويل العجز البالغ 34.1 مليار ريال من خلال 9 مليارات ريال من الحساب الجاري، وتمويل من الدين الداخلي بقيمة 11.19 مليار ريال، بالإضافة إلى تمويل من الدين الخارجي نحو 18.49 مليار ريال.

ويبلغ بذلك إجمالي التمويل 38.69 مليار ريال، وقالت الوزارة، إن المبلغ المتبقي من إجمالي التمويل لم يتم استخدامه في تمويل العجز خلال الربع الأول وسيتم استخدامه لسداد عجز الميزانية خلال الفترة المتبقية من العام.

وأظهر التقرير الربعي أن إجمالي الدين العام بلغ 723.46 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2020، مقابل 677.93 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2019.

وتوزع الدين العام على 399.55 مليار ريال دين داخلي، و323.91 مليار ريال دين خارجي، بنهاية الربع الأول من 2020.

وكشفت وزارة المالية السعودية عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020)، بإيرادات نحو 192.07 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات نحو 226.18 مليار ريال بعجز يبلغ 34.1 مليار ريال.

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