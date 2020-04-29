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192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

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192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020 192 مليار ريال إيرادات ميزانية السعودية بالربع الأول من 2020

الرياض- مباشر: كشفت وزارة المالية عن النتائج الفعلية لأداء الميزانية للربع الأول من السنة المالية 1441/ 1442هـ (2020)، بإيرادات نحو 192.07 مليار ريال، بينما بلغت المصروفات نحو 226.18 مليار ريال بعجز يبلغ 34.1 مليار ريال.

وبحسب التقرير الربعي الصادر اليوم الأربعاء، تراجع إجمالي الإيرادات بنسبة 22% مقارنة بنحو 245.4 مليار ريال بالربع الأول من 2019، نتيجة تراجع الإيرادات النفطية إلى 128.77 مليار ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل 169.09 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بانخفاض 24%.

في المقابل ارتفعت المصروفات إلى 266.18 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، مقارنة بنحو 217.57 مليار ريال خلال الربع المماثل من 2019، بارتفاع 4%.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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