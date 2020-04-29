الوزراء السعودي يوافق على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين

الرياض - مباشر: قرر مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس الوزراء، الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

كما وافق المجلس في اجتماعه تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

وأفاد بأن مجلس الوزراء قرر أيضا تعيين الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، والدكتور بندر بن محمد حجار، والدكتور محمد بن علي آل هيازع، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

ووافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من : الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والدكتور سعد بن محمد الرشيد.

وتضمنت قرارات مجلس الوزراء السعودي، الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

ووافق المجلس على ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، وذلك على النحو الآتي :

ـ ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة ( كبير مفوضي إفتاء ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء .

ـ ترقية سعيد بن صالح بن سعيد الشهراني إلى وظيفة ( مستشار إداري ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالمديرية العامة لحرس الحدود .

ـ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة ( مدير عام إدارة الموارد البشرية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .

ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن حمد الصقيهي إلى وظيفة ( مدير عام الشؤون الإدارية والمالية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التجارة .

ـ ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة ( رئيس بلدية محافظة القطيف ) بالمرتبة الرابعة عشرة ببلدية محافظة القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية .

ـ ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة ( مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء ) بالمرتبة الرابعة عشرة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء .

ـ ترقية رياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة ( مدير عام إدارة تقنية المعلومات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء .

وفي نهاية الاجتماع اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.