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نتائج أعمال وتقلبات النفط أهم الأحداث العالمية اليوم

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نتائج أعمال وتقلبات النفط أهم الأحداث العالمية اليوم نتائج أعمال وتقلبات النفط أهم الأحداث العالمية اليوم

مباشر-أحمد شوقي: تصدرت نتائج أعمال الشركات وتقلبات النفط مشهد الأسواق العالمية في نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء.

شهدت أسعار النفط تقلبات حادة خلال جلسة اليوم حيث تهاوت بأكثر من 20 بالمائة ثم تحولت للارتفاع بأكثر من 6 بالمائة قبل أن تعاود الهبوط بنحو 3.4 بالمائة عد التسوية.

ولا يزال المستثمرون يخشون نفاد مساحات التخزين مع تخمة المعروض وانهيار الطلب جراء تفشي .

فيما تراجعت أسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي عند تسوية مع خطط إعادة فتح الاقتصاد.

نتائج أعمال

ارتفعت إيرادات شركة "ألفابت" بنحو 13 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتفوق على تقديرات المحللين، في حين سجلت "فورد" خسائر بحوالي ملياري دولار.

وتجاوزت أرباح شركة "كاتربيلر" تقديرات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن الإيرادات فشلت في الوفاء بالتوقعات.

كما ارتفعت أرباح "يو.بي.إس" بنحو 40 بالمائة خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، في حين تراجعت أرباح شركة "بيبسيكو" خلال نفس الفترة لكن المبيعات تجاوزت التقديرات.

فيما تراجعت أرباح "إتش.إس.بي.سي" خلال الربع الأول من 2020 بنحو 57 بالمائة، في حين تحولت شركة "بي.بي" للخسائر خلال نفس الفترة مع الهبوط التاريخي لأسعار النفط.

مؤشرات وأرقام اقتصادية

فيما تحولت مؤشرات "وول ستريت" للخسائر في ختام تعاملات اليوم بضغط من أسهم التكنولوجيا، ليتراجع "داو جونز" لأول مرة في 5 جلسات متتالية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال فبراير/شباط الماضي، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع في الولايات المتحدة خلال الشهر المنقضي.

فيما شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين تراجعاً حاداً خلال أبريل/نيسان الجاري.

 في حين ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية  بأكثر من 1.5 بالمائة في ختام تعاملات اليوم مع إعلان نتائج أعمال.

وتراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام جلسة اليوم بعد المكاسب القوية بالأمس.

وارتفع معدل البطالة في اليابان خلال الشهر الماضي لأعلى مستوى في عام.

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مباشر (اقتصاد)

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