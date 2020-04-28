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"فورد" تسجل خسائر ملياري دولار خلال الربع الأول

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"فورد" تسجل خسائر ملياري دولار خلال الربع الأول "فورد" تسجل خسائر ملياري دولار خلال الربع الأول

مباشر: سجلت شركة "فورد موتور" خسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الأول من 2020، فيما هبطت الإيرادات بنحو 15 بالمائة.

وقال الشركة الأمريكية عبر تقرير نتائج الأعمال الصادر الثلاثاء، إنها حققت صافي خسائر بقيمة 1.99 مليار دولار (0.50 دولار للسهم) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل أرباح بقيمة 1.14 مليار دولار ( 0.29 دولار للسهم) خلال الفترة المقارنة من العام الماضي.

وباستثناء البنود والمواد غير المتكررة بلغ نصيب السهم من الخسائر بنحو 23 سنتاً للسهم خلال الربع الأول من 2020، من العام الجاري، مقارنة مع أرباح 44 سنتاً خلال نفس الفترة من 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الخسائر سوف يسجل 8 سنتات للسهم.

كما تراجعت إيرادات "فورد" بنحو 15 بالمائة في الربع الأول من العام الجاري إلى 34.32 مليار دولار، مقابل 40.34 مليار دولار خلال الفترة نفسها العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات "فورد" ستهبط إلى 34.7 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الأداء المالي للربع الأول من عام 2020 تأثر بشكل كبير من آثار .

وفي ختام تعاملات اليوم، ارتفع سهم "فورد" بنحو 4.6 بالمائة إلى 5.38 دولار، لكنه تراجع بأكثر من 6 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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