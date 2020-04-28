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إيرادات "ألفابت" ترتفع 13% لتتجاوز التوقعات

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إيرادات "ألفابت" ترتفع 13% لتتجاوز التوقعات إيرادات "ألفابت" ترتفع 13% لتتجاوز التوقعات

مباشر: ارتفعت إيرادات شركة "ألفابت" بنحو 13 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري لتتجاوز التوقعات، في حين فشلت الأرباح في الوفاء بالتقديرات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة المالكة لمحرك البحث "جوجل"، والصادرة اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي أرباح بلغ 6.83 مليار دولار (9.87 دولار للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 6.65 مليار دولار (9.50 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2019.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سيصل إلى 10.33 دولار.

وأظهرت الشركة الأمريكية أن الإيرادات ارتفعت بنحو 13 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي لتصل إلى 41.15مليار دولار خلال الربع الأول، مقارنة بـ36.33 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق له.

وكانت توقعات تقديرات المحللين تشير إلى "ألفابت" سوف تحقق إيرادات بقيمة 40.22 مليار دولار.

وارتفعت إيرادات إعلانات "جوجل" إلى 33.76 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بـ30.59 مليار دولار في الفترة المقارنة من العام الماضي.

فيما زادت عائدات إعلانات "يوتيوب" بأكثر من 33 بالمائة إلى 4.04 مليار دولار، كما ارتفعت إيرادات سحابة جوجل إلى 2.77 مليار دولار خلال الربع الأول مقارنة مع 1.82 مليار دولار في الربع السابق له.

في حين ارتفعت تكاليف اكتساب حركة المرور -وهي التكاليف التي تدفعها جوجل للشركات ليكون محرك البحث الافتراضي على متصفحها- خلال الربع الأول من العام الجاري إلى 7.45 مليار دولار، مقارنة مع 6.86 مليار دولار في نفس الفترة من العام الماضي.

وعند الختام، تراجع سهم "ألفابت" بنحو 3 بالمائة إلى 1232.5 دولار، لكنه ارتفع بأكثر من 3 بالمائة في تعاملات ما بعد الجلسة.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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