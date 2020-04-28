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محدث.. "داو جونز" يتراجع لأول مرة في 5 جلسات

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محدث.. "داو جونز" يتراجع لأول مرة في 5 جلسات محدث.. "داو جونز" يتراجع لأول مرة في 5 جلسات

مباشر: تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للهبوط عند ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، مع خسائر قطاع التكنولوجيا، ليتراجع "داو جونز" لأول مرة في 5 جلسات متتالية.

وكان قطاع التكنولوجيا أكبر الخاسرين في البورصة الأمريكية بقيادة أسهم نتفليكس وفيسبوك وأمازون.

واستفادت الأسهم في وقت سابق من الجلسة من قرارات بعض الولايات الأمريكية بإعادة بعض الأنشطة للعمل مرة أخرى في ألاسكا وجورجيا وتكساس، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستثمرين.

وجاء أداء "وول ستريت" وسط كشف الكثير من الشركات عن نتائج أعمالها، حيث ارتفعت مبيعات شركة "بيبسيكو" متجاوزة التوقعات خلال الربع الأول، كما تراجعت أرباح "كاتربيلر" بأقل من التوقعات في نفس الفترة.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين، في حين تراجعت ثقة المستهلكين الأمريكيين بشكل حاد خلال الشهر الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا مليون شخص في الولايات المتحدة، مع وصول العدد الإجمالي عالمياً لأكثر من 3 ملايين شخص.

وعند الختام، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى 24101.5 نقطة بعد أن تجاوزت مكاسبه 300 نقطة في بداية التعاملات.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2863.3 نقطة، فيما شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 1.4 بالمائة إلى 8607.7 نقطة.

وبحلول الساعة 8:07 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة ليسجل 99.896.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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