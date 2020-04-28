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الخطوط الجوية البريطانية تخطط لخفض 12 ألف وظيفة

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الخطوط الجوية البريطانية تخطط لخفض 12 ألف وظيفة الخطوط الجوية البريطانية تخطط لخفض 12 ألف وظيفة

مباشر: قالت المجموعة المالكة لـ"بريتيش إيروايز" إن الشركة تخطط للإستغناء عن حوالي 12 ألف وظيفة في إطار إجراءات مكافحة تداعيات كورونا.

وأضافت "أي.إي.جي" في بيان صادر اليوم الثلاثاء: "في ضوء تأثير كورونا على العمليات الحالية وتوقعات أن يستغرق تعافي طلب الركاب عدة سنوات للوصول لمستويات 2019، فإن شركة الخطوط الجوية البريطانية بصدد إخطار نقاباتها رسميًا بشأن برنامج إعادة الهيكلة وتسريح العمال".

وتابع البيان: "لا تزال المقترحات خاضعة للتشاور، ولكن من المرجح أنها ستؤثر على معظم موظفي الخطوط الجوية البريطانية وقد تؤدي إلى تسريح ما يصل إلى 12ألف وظيفة".

وأوقفت شركة الطيران 22.626 موظفًا  عن العمل مدفوع الأجر في وقت سابق من هذا الشهر، مستفيدةً من إعلان البريطانية استعدادها لدفع ما يصل إلى 80 بالمائة من أجور الموظفين بسبب .

وبحسب تقديراتها الأولية، أعلنت "آي.إيه.جي" خسائر تشغيلية،باستثناء البنود غير المتكررة للربع الأول قدرها 535 مليون يورو (580 مليون دولار) مقارنة مع أرباح بلغت 135 مليون يورو قبل عام.

كما هبطت الإيرادات بنحو 13 بالمائة إلى 4.6 مليار يورو خلال الربع الأول من 2020.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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