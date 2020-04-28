محدث.. خسائر النفط تتجاوز 3% عند التسوية بعد تقلبات حادة

مباشر: تراجعت أسعار النفط بأكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الثلاثاء، مع استمرار حالة التقلبات الحادة وسط مخاوف نفاذ مساحات التخزين وتطورات وأزمة فيروس "كوفيد- 19".

وتراجع خام نايمكس الأمريكي بنحو 20 بالمائة خلال التعاملات، ثم تحول للارتفاع بأكثر من 6 بالمائة، لكن سرعان ما عاود الهبوط حيث تغلب مخاوف نفاذ مساحات التخزين على آمال إعادة فتح الاقتصاد.

وبدأت بعض الولايات الأمريكية في إعادة فتح الاقتصاد والسماح بعودة قطاعات استهلاكية للعمل، وسط تفاؤل حيال قرب إنهاء الإغلاق الوطني في معظم أنحاء البلاد.

لكن لا تزال المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الخام وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء تخمة الإمدادات تمثل أزمة بين المستثمرين في سوق الخام عالمياً.

ورغم الهبوط المحتمل في إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك+"، إلا أنه من المعتقد ألا يكون الخفض سريعاً بما يكفي لمكافحة الهبوط القوي وغير المسبوق في الطلب.

وعند التسوية، صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 3.4 بالمائة ليصل إلى 12.34 دولار للبرميل، بعد أن هبط إلى 10.07 دولار، وصعد إلى 13.69 دولار للبرميل خلال التعاملات.

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 2.6 بالمائة إلى 20.52 دولار للبرميل بعد أن سجل 18.73 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.