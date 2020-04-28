موجودات "ساما" السعودية تتراجع إلى 1.81 تريليون ريال نهاية مارس 2020

موجودات "ساما" السعودية تتراجع إلى 1.18 تريليون ريال نهاية مارس 2020

مباشر ـ فهد عمران: انخفضت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، بنسبة 6.7 بالمائة على أساس سنوي نهاية شهر مارس/آذار الماضي، وبنسبة 3.6 بالمائة على أساس شهري مقارنة بفبراير/ شباط السابق.

وأظهر التقرير الشهري لـ"ساما"، أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، سجلت 1.81 تريليون ريال (482.252 مليار دولار) نهاية مارس/آذار، مقابل 1.94 تريليون ريال (516.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2019، لتفقد 130.9 مليار ريال (34.76 مليار دولار).

وعلى أساس شهري، تراجعت موجودات ساما خلال مارس/ آذار إلى 1.81 تريليون ريال مقابل 1.88 تريليون ريال خلال فبراير/ شباط فاقدة 68.25 مليار ريال (18.12 مليار دولار).

وتراجع بند "ودائع لدى البنوك بالخارج"، نحو 6.57 بالمائة، على أساس سنوي، ليسجل 366.81 مليار ريال (نحو97.41 مليار دولار)، مقابل 392.62 مليار ريال (نحو 104.26 مليار دولار) خلال مارس/آذار 2019.

وعلى أساس شهري، تراجع رصيد "ودائع لدى البنوك بالخارج" بنسبة 4.89 بالمائة، مقارنة بـ385.68 مليار ريال خلال فبراير/شباط 2020.

وفي المقابل، تراجع بند "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، بنسبة 8.29 بالمائة، إلى 1.13 تريليون ريال (نحو 300.5 مليار دولار)، في مارس آذار 2020، مقابل 1.23 تريليون ريال (نحو 327.67 مليار دولار) للشهر نفسه من 2019.

وعلى أساس شهري، تراجع رصيد "استثمارات في أوراق مالية في الخارج"، بنسبة 7 بالمائة، مقارنة بـ1.127 تريليون ريال (نحو 323.337 مليار دولار) خلال فبراير /شباط2020.