مسح:ملايين الأمريكيين لم يتمكنوا من التسجيل للحصول على إعانة بطالة

وأوضح مسح لمعهد السياسة الاقتصادية والصادر اليوم الثلاثاء، أنه مقابل كل 10 أشخاص قدموا طلبات إعانة البطالة بنجاح، لم يتمكن ثلاثة أو أربعة أشخاص من التسجيل ولم يحاول شخصان آخران التقديم في وقت الأزمة الاقتصادية الحاد.

وتظهر بيانات وزارة العمل الأمريكية أن 26.5 مليون شخص قد تقدموا بطلب للحصول على إعانات البطالة منذ منتصف مارس/آذار، مع إغلاق العديد من الشركات بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأضاف المسح أنه ما بين 8.9 مليون و 13.9 مليون أمريكي آخرين كانوا سيقدمون طلبات إعانة على مدى الأسابيع الخمسة الماضية لو كانت عملية التقديم أسهل.

وقال "بن زيبرر" الذي أجرى المسح: "هذه الدراسة تؤكد صحة التقارير الإخبارية التي نراها عن الأشخاص الذين يواجهون صعوبة في تقديم طلبات للحصول على الإعانات التي يحتاجونها ويستحقونها" في الوقت الذي يقول فيه العاملون أنهم قد يواجهون مواقع معطلة وخطوط هاتف مغلقة.

ويوضح المسح أن حوالي 9.4 بالمائة من المشاركين ذكرو أنهم تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة بنجاح، بينما قال 3.4 بالمائة أنهم حاولوا ذلك ولكنهم لم يتمكنوا من الحصول عليها.

وأشار المسح أن 1.9 بالمائة آخرون ذكروا أنهم لم يستطيعوا التقديم بطلبات للحصول على إعانة لأن العملية كانت صعبة للغاية.