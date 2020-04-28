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روسيا تمدد الإغلاق الوطني أسبوعين إضافيين مع استمرار تفشي كورونا

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روسيا تمدد الإغلاق الوطني أسبوعين إضافيين مع استمرار تفشي كورونا روسيا تمدد الإغلاق الوطني أسبوعين إضافيين مع استمرار تفشي كورونا

مباشر: أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تمديد فترة الإغلاق الوطني لأسبوعين إضافيين، لكنه أمر حكومته ببدء الاستعدادات لرفع القيود تدريجياً بداية من منتصف مايو/آيار المقبل.

وقال بوتين خلال اجتماع عبر الفيديو، اليوم الثلاثاء، إن عدد الحالات المؤكدة لفيروس كورونا مستقر الآن، لكن حذر من ذروة تفشي المرض لم تأت بعد، بحسب وكالة "رويترز".

وأضاف بوتين مخاطبا رؤساء أقاليم الـ 85 : "نحن الآن نقترب من مرحلة جديدة ربما تكون الأصعب في مكافحة الوباء".

وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في روسيا إلى 93.5 ألف حالة، كما زاد عدد الوفيات إلى 867 شخص.

تشير الأرقام إلى أن روسيا تحتل الآن المرتبة الثامنة عالمياً من حيث عدد الحالات المؤكدة، على الرغم من أنها سجلت حتى الآن عددًا أقل من الوفيات من العديد من الدول الأكثر تضرراً.

وأمر الرئيس الروسي حكومته بإعداد استراتجية للتخفيف التدريجي للقيود اعتبارًا من 12 مايو/آيار المقبل ، وتقديم خطة دعم اقتصادي طارئة جديدة، لتخفيف تأثير الفيروس.

وأنفقت روسيا بالفعل ما يقرب من 3 تريليونات روبل (40 مليار دولار) على الدعم الطارئ لمكافحة .

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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