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"يو.بي.إس" يتوقع ارتفاع سعر برنت 115% بنهاية العام

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"يو.بي.إس" يتوقع ارتفاع سعر برنت 115% بنهاية العام "يو.بي.إس" يتوقع ارتفاع سعر برنت 115% بنهاية العام

مباشر: يتوقع محلل في بنك "يو.بي.إس" ارتفاع سعر خام برنت بنحو 115 بالمائة بنهاية العام الجاري، مع إعادة فتح الاقتصاد.

وقال "مارك هيفيل" كبير مسؤولي الاستثمار في البنك السويسري عبر مذكرة للعملاء، اليوم الثلاثاء، إنه يتوقع ارتفاع سعر برنت إلى 43 دولاراً للبرميل بنهاية العام الجاري، بحسب موقع "بيزنس إنسايدر".

وزيادة برنت إلى 43 دولارًا للبرميل ستمثل مكاسب بنحو 115 بالمائة من سعره الحالي الذي يحوم حول 20 دولارًا للبرميل خلال تداولات اليوم الثلاثاء.

وأضاف "هيفيل": "في حين أن سوق النفط يعاني من زيادة المعروض بشكل كبير في هذا الربع، نتوقع أن يتحرك نحو التوازن في الربع القادم وأن يشهد تراجع الإمدادات في الربع الرابع هذا العام مع تخفيف قيود الإغلاق، وارتفاع الطلب".

وعانت النفط من تقلبات حادة في الأيام الأخيرة كما واصلت اضطراباتها في جلسة اليوم، مع مخاوف من نفاد مساحات التخزين وسط تخمة المعروض وتراجع الطلب.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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