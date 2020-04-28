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معدل البطالة في إسبانيا يتجاوز 14% خلال الربع الأول

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معدل البطالة في إسبانيا يتجاوز 14% خلال الربع الأول معدل البطالة في إسبانيا يتجاوز 14% خلال الربع الأول

مباشر: صعد معدل البطالة في إسبانيا أعلى مستوى 14 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، نتيجة إغلاق الأعمال في مسعى لإبطاء تفشي .

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات الوطني في إسبانيا، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة ارتفع إلى 14.4 بالمائة في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقابل 13.8 بالمائة بنهاية الربع الرابع من عام 2019.

وكانت تقيدرات المحللين تشرين إلى أن معدل البطالة في إسبانيا سوف يرتفع إلى 15.6 بالمائة خلال الربع الماضي.

ولا تظهر هذه البيانات الأثر الكامل لعملية الإغلاق الوطني التي بدأت في منتصف مارس/أذار الماضي في البلاد، حيث أن البيانات ترصد أسبوعين فحسب من فترة توقف النشاط الاقتصادي.

ووفقًا لتوقعات بنك إسبانيا، يمكن لأزمة كورونا أن تدفع معدل البطالة إلى 21.7 بالمائة هذا العام، مع انكماش الاقتصاد بنسبة تتجاوز 12 بالمائة.

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مباشر (اقتصاد)

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