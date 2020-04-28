محدث.. الأسهم الأوروبية تصعد بالختام مع إعلان نتائج أعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث يتفاعل المستثمرون مع خطط إعادة فتح الاقتصاد إضافة إلى إعلان أرباح الشركات.

وارتفعت أسهم البنوك بنحو 4.6 بالمائة لتكون أكبر الرابحين في البورصات الأوروبية مع حقيقة إغلاق كافة القطاعات في النطاق الأخضر.

ويأتي أداء البورصة الأوروبية اليوم بالتزامن مع تحركات الأسواق العالمية من حيث مراقبة أسعار النفط التي تستمر في التقلبات، حيث أضر فيروس كورونا الطلب العالمي على الخام، وسط مخاوف مستمرة من امتلاء سعة التخزين للخام حول العالم بسرعة.

كما يركز المستثمرون على خطط إعادة فتح الاقتصاد مع آمال التعافي السريع من أضرار فيروس كورونا.

وعلى صعيد أرباح الشركات، قال "إتش.إس.بي.سي"، أكبر بنك في أوروبا، إن أرباحه قبل خصم الضرائب انخفضت بنسبة 48 بالمائة على أساس سنوي لتسجل 3.229 مليار دولار في الربع الأول من عام 2020، في حين انخفضت الإيرادات بنسبة 5 بالمائة إلى 13.686 مليار دولار.

كما تحولت شركة "بي.بي" للخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري مع انهيار أسعار النفط، بينما تراجعت أرباحها المعدلة بشكل حاد.

في حين ارتفعت أرباح "يو.بي.إس" بنحو 40 بالمائة خلال الربع الأول.

وعند الإغلاق، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.1 بالمائة ليصل إلى مستوى 335.8 نقطة، بينما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 5847.7 نقطة.

كما استقر المؤشر الألماني "داكس" عند مستوى 10664.7 نقطة، وظل المؤشر الفرنسي "كاك" ثابتاً عند 4505.1 نقطة.

وخلال نفس التوقيت، استقر اليورو أمام الدولار الأمريكي عند مستوى 1.0833 دولار.