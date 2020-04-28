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أرباح وإيرادات "فايزر" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

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أرباح وإيرادات "فايزر" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات أرباح وإيرادات "فايزر" تتراجع لكنها تتجاوز التوقعات

مباشر: تراجعت أرباح وإيرادات شركة "فايزر" خلال الربع الأول من العام الجاري، لكنها نجحت في تجاوز التوقعات.

وقالت شركة تصنيع الأدوية الأمريكية عبر نتائج الأعمال، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بقيمة 3.40 مليار دولار (61 سنتاً للسهم الواحد) في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار الماضي، مقابل 3.88 مليار دولار (68 سنتاً للسهم) في نفس الفترة من العام السابق.

وباستبعاد البنود غير المتكررة، بلغ نصيب السهم من الأرباح 80 سنتاً في الربع الأول، وهو ما يتجاوز التوقعات التي كانت تشير إلى تسجيل 73 سنتاً للسهم.

وعلى مستوى إيرادات "فايزر" فبلغت 12.028 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الحالي، مقابل 13.118 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام السابق له، وأكثر من التوقعات البالغة 11.8 مليار دولار.

وذكرت فايزر أنها استقادت من المبيعات العالمية لمنتجات المستشفيات ومشتريات تجار الجملة بسبب "كوفيد-19"

وأكدت شركة الأدوية توقعاتها لتحقيق إيرادات تتراواح بين 48.5 و50.5 مليار دولار خلال عام 2020 بأكمله، كما أكدت نصيب السهم من الأرباح لتتراوح بين 2.82 إلى 2.92 دولارًا للعام الجاري.

وبحلول الساعة 2:01 مساءً يتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم شركة "فيزر" بنحو 1.6 بالمائة بتسجل 37.75 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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