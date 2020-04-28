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محدث.. الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

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محدث.. الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية محدث.. الدولار الأمريكي يواصل الخسائر عالمياً بعد بيانات اقتصادية

مباشر: واصل الدولار الأمريكي خسائره مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بيانات اقتصادية وبدء بعض الولايات الأمريكية في تخفيف قيود الإغلاق الوطني.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم انخفاض حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة خلال الشهر الجاري، فيما ارتفع عجز الميزان التجاري للسلع خلال مارس/آذار الماضي.

وجاء أداء العملة الخضراء، والتي تعتبر بمثابة ملاذ آمن وسط الأزمات، وسط قرارات بعض الولايات الأمريكية بتخفيف قيود التباعد الإجتماعي لتعود "تسلا" بفتح مصانها في كاليفورنيا،

وفي الوقت نفسه، أعلنت إيطاليا، التي تسجل ثاني أكبر عدد وفيات إثر الكورونا، اعتزامها إعادة فتح المصانع ومواقع البناء اعتباراً من 4 مايو/ آيار القادم.

وارتفع عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" لأكثر من 3 ملايين شخص عالمياً، وسط وفاة حوالي 211 ألف آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ويُولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من المقرر أن يعقد على يومين بدءًا من الثلاثاء.

وبحلول الساعة 2:55 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0853 دولار، كما انخفض أمام نظيره الياباني بنسبة 0.4 بالمائة مسجلاً 106.83 ين.

وشهدت العملة الخضراء تراجعاً أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.2436 دولار، بينما استقرت أمام العملة السويسرية مسجلة 0.9751 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.3 بالمائة ليسجل 99.732.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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