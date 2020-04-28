محدث.. النفط يمحو خسائر تتجاوز 20% ويتحول للارتفاع

مباشر: تحولت أسعار النفط للارتفاع خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد خسائر حادة في وقت سابق من التعاملات، مع استمرار حالة التقلبات الحادة وسط ترقب تطورات توازن السوق وأزمة فيروس "كوفيد- 19".

وبدأت بعض الولايات الأمركية في إعادة فتح الاقتصاد والسماح بعودة قطاعات استهلاكية للعمل، وسط تفاؤل حيال قرب إنهاء الإغلاق الوطني في معظم أنحاء البلاد.

وكان خام نايمكس الأمريكي قد تراجع بنحو 20 بالمائة في وقت سابق من التعاملات، فيما تراجع خام برنت أدنى 19 دولاراً للبرميل.

ولاتزال المخاوف المتعلقة بتراجع الطلب على الخام وقرب نفاد أماكن التخزين الكافية لاحتواء تخمة الإمدادات تمثل أزمة بين المستثمرين في سوق الخام عالمياً.

ورغم الهبوط المحتمل في إنتاج النفط من جانب تحالف "أوبك+"، إلا أنه من المعتقد ألا يكون الخفض سريعاً بما يكفي لمكافحة الهبوط القوي وغير المسبوق في الطلب.

وبحلول الساعة 2:29 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 4.4 بالمائة إلى 20.88 دولار للبرميل بعد أن سجل 18.73 دولار للبرميل في وقت مبكر من التعاملات.

وخلال نفس التوقيت، صعد سعر العقود المستقبلية لخام غرب تكساس تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 4.5 بالمائة ليصل إلى 13.35 دولار للبرميل، بعد أن سجل 10.07 دولار في وقت سابق من التعاملات.

وكان الخام الأمريكي تراجع بنحو 25 بالمائة في جلسة أمس لينهي التداولات عند 12.78 دولار للبرميل وهي ثاني أدنى تسوية لهذا العقد الأكثر نشاطاً.