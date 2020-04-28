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هبوط حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

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هبوط حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة هبوط حاد لثقة المستهلكين في الولايات المتحدة

مباشر: تراجعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بشكل حاد خلال الشهر الجاري، بفعل انكماش النشاط الاقتصادي وارتفاع البطالة.

وكشفت بيانات صادرة عن مجلس المؤتمرات، اليوم الثلاثاء، أن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 86.9 نقطة خلال أبريل/نيسان الجاري، مقارنة مع 118.8 نقطة في مارس/آذار الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مؤشر ثقة المستهلكين الأمريكيين سوف يتراجع إلى 88.3 نقطة خلال نفس الفترة.

وانخفض مؤشر الظروف الاقتصادية الحالية إلى 76.4 نقطة في الشهر الجاري، مقابل 166.7 نقطة خلال الشهر الماضي، وهي أكبر وتيرة انخفاض شهري على الإطلاق.

بينما تحسن مؤشر التوقعات المستقبلية للمستهلكين على المدى القصير ليسجل 93.8 نقطة مقارنة مع 86.8 نقطة في الشهر الماضي، مدفوعة بإمكانيات تخفيف قيود الإغلاق الوطني تدريجياً.

وأشار التقرير إلى أن تراجع ثقة المستهلك بشكل ملحوظ خلال الشهر الجاري جاء بفعل تدهور شديد في مؤشر الظروف الحالية وانكماش النشاط الاقتصادي والارتفاع الحاد في طلبات إعانة البطالة الأمريكية الناجمة عن تأثيرات الكورونا.

وبحلول الساعة 2:14 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار أمام ستة من العملات الرئيسية بنسبة 0.3 بالمائة مسجلاً 99.759

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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