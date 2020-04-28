تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة خلال فبراير

مباشر: تسارع نمو أسعار المنازل في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال شهر فراير/شباط الماضي، قبل تأثر الاقتصاد بتفشي فيروس كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ستاندرد آند بورز- كايس شيللر"، اليوم الثلاثاء، أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية ارتفعت بنسبة 3.5 بالمائة خلال فبراير/شباط على أساس سنوي، مقابل 3.1 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية سوف ترتفع 3.1 بالمائة خلال نفس الفترة.

وبلغ متوسط أسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية نحو 219.75 ألف دولار في فبراير/شباط الماضي.

ووفقاً للبيانات، فإن أسعار المنازل في مدينة "فينيكس" شهدت أكبر زيادة بنسبة 7.5 بالمائة في شهر فبراير/شباط الماضي مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، يليها "سياتل" بارتفاع 6 بالمائة، ثم "تامبا" و"شارلوت" بزيادة 5.2 بالمائة.

وبالنسبة لأسعار المنازل على الصعيد الوطني في الولايات المتحدة، فصعدت بنسبة 4.2 بالمائة في فبراير/شباط الماضي مقابل 3.9 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وبحلول الساعة 1:10 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء العملة الخضراء أمام ست عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة عند مستوى 99.610.