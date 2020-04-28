الأسهم الأمريكية ترتفع بالمستهل مع زخم موسم نتائج الأعمال

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، مع تخفيف قيود الإغلاق في بعض الولايات واستمرار إعلان نتائج أعمال الشركات.

واستفادت الأصول الخطرة الأمريكية من قرارات بعض الولايات الأمريكية بإعادة بعض الأنشطة للعمل مرة أخرى في ألاسكا وجورجيا وتكساس، مما أدى إلى تعزيز معنويات المستثمرين.

وجاء أداء "وول ستريت" وسط كشف الكثير من الشركات عن نتائج أعمالها، حيث ارتفعت مبيعات شركة "بيبسيكو" متجاوزة التوقعات خلال الربع الأول، كما تراجعت أرباح "كاتربيلر" بأقل من التوقعات في نفس الفترة.

وكشفت بيانات اقتصادية ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة خلال الشهر الماضي بأكثر من توقعات المحللين.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا مليون شخص في الولايات المتحدة، مع وصول العدد الإجمالي عالمياً لأكثر من 3 ملايين شخص.

وبحلول الساعة 1:31 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 1.6 بالمائة وهو ما يعادل 377 نقطة، ليصل إلى 24510.4 نقطة.

كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنسبة 0.5 بالمائة إلى 2878.5 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" ارتفاعاً بنحو 1.1 بالمائة إلى 8730.2 نقطة.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يثيس أداء الدولار مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.4 بالمائة ليسجل 99.632.