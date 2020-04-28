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"الخضري" توضح تطورات إجراء إعادة التنظيم المالي

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"الخضري" توضح تطورات إجراء إعادة التنظيم المالي "الخضري" توضح تطورات إجراء إعادة التنظيم المالي

الرياض- مباشر: قالت شركة أبناء عبد الله عبد المحسن الخضري- الخضري، إنها مازالت بانتظار قرار المحكمة بتحديد موعد للشركة لتقديم مقترح إعادة التنظيم المالي.

وأوضحت الشركة في بيان على "تداول"، اليوم الثلاثاء، تطورات سير إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وتضمن الإعلان السابق أنه أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام قرارها باعتماد قائمة مطالبات الدائنين.

وأصدرت المحكمة التجارية بالدمام قرارها بتاريخ 19 جمادى الأولى 1441هـ الموافق 14 يناير/ كانون الثاني 2020م والمتضمن "اعتماد قائمة مطالبات الدائنين"، تقدم بعض دائني الشركة باعتراض لدى المحكمة على قرار المحكمة فيما يخص مطالبتهم.

وأضافت الشركة أنها مازالت بانتظار صدور القرار باعتماد القائمة النهائية بمطالبات الدائنين، وذلك حتى يتسنى لها تقديم مقترح إعادة الهيكلة ومن ثم تحديد الإطار الزمني للتصويت على المقترح من قِبل المساهمين ودائنين الشركة.

وقالت إنها سوف تقوم بالإعلان عندما يصدر قرار المحكمة باعتماد قائمة مطالبات الدائنين وتحديد موعد تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي من قِبل الشركة وأي تطورات أخرى تخص تطورات سير الإجراء في حينه.

وأضافت أنه يتعذر حالياً تحديد الأثر المالي الذي قد يترتب على السير في إجراء إعادة التنظيم المالي وتطورات ذلك. 

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