أرباح "كاتربيلر" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

مباشر: تراجعت أرباح شركة "كاتربيلر" بأقل من توقعات المحللين خلال الربع الأول من العام الحالي، لكن الإيرادات فشلات في الوفاء بالتقديرات.

وكشفت نتائج أعمال الشركة الأمريكية العاملة في قطاع الإنشاءات ومعدات التنقيب، اليوم الثلاثاء، أنها حققت صافي ربح بقيمة 1.092 مليار دولار (1.98 دولار للسهم الواحد) خلال الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع أرباح بلغت 1.881 مليار دولار (3.25 دولار للسهم) في نفس الفترة من عام 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ان نصيب السهم من الأرباح سوف يسجل 1.69 دولار للسهم.

في حين تراجعت الإيرادات إلى 10.61 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 13.5 مليار دولار نفس الربع من عام 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن إيرادات "كاتربيلر" سوف تبلغ 11.1 مليار دولار خلال نفس الفترة.

وقالت الشركة إنها اتخذت إجراءات لخفض التكاليف، وتقليص النفقات التقديرية، وتعليق زيادات الرواتب الأساسية لعام 2020 وخطط تعويضات الحوافز قصيرة الآجل للعديد من الموظفين وجميع كبار التنفيذيين.

وحتى منتصف أبريل/نيسان، استمر عمل حوالي 75 المائة من المنشآت الإنتاجية للشركة وتم إعادة فتح بعض المنشآت التي تم إغلاقها.