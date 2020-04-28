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الخطوط السعودية توضح موقف استئناف الرحلات

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الرياض- مباشر: قالت الخطوط إنه ما تم تداوله حول موعد استئناف الرحلات غير صحيح ولم يتم تحديد موعد لعودة الرحلات.

وأكدت المركز الإعلامي للخطوط السعودية، اليوم أن قرار إعادة فتح الرحلات مرتبط بما تقرره الجهات المختصة المعنية.

كانت تقارير صحفية أشارت إلى سماح الخطوط الجوية السعودية بالحجوزات الداخلية على موقعها الإلكتروني اعتبارا من 1 يونيو/ حزيران المُقبل، بعد التعليق الساري حاليا جراء مواجهة جائحة كورونا.

وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أمراً ملكياً برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة ابتداءً من يوم الأحد 3 رمضان وحتى يوم الأربعاء 20 رمضان.

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