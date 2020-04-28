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ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال مارس

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ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال مارس ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي للولايات المتحدة خلال مارس

مباشر: ارتفاع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة بأكثر التوقعات خلال الشهر الماضي، مع تراجع الصادرات بوتيرة تتجاوز هبوط الواردات.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن عجز ميزان السلع في الولايات المتحدة سجل 64.2 مليار دولار خلال شهر مارس/آذار الماضي، بارتفاع 7.2 بالمائة عن العجز البالغ 59.9 مليار دولار المسجل في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى تراجع عجز الميزان التجاري السلعي في الولايات المتحدة عند 55 مليار دولار خلال نفس الفترة

وأوضحت البيانات أن صادرات السلع الأمريكية تراجعت 9.1 مليار دولار على أساس شهري لتصل إلى 127.6 مليار دولار خلال الشهر الماضي.

كما انخفضت واردات الولايات المتحدة إلى 191.9 مليار دولار في الشهر الماضي، وهو ما يعتبر أقل بـ4.8 مليار دولار عن القراءة المسجلة في فبراير/شباط السابق له.

وبحلول الساعة 12:36 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 99.507.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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