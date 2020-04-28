ارتفاع عملة السويد بعد رفض البنك المركزي العودة للفائدة السالبة

مباشر: ارتفعت الكرونة السويدية مقابل الدولار الأمريكي واليورو خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد تثبيت معدل الفائدة والحفاظ على إجراءات التحفيز المصممة لدعم الاقتصاد المتضرر من فيروس كورونا.

وأعلن البنك المركزي السيودي اليوم تثبيت معدل الفائدة عند "صفر" بالمائة دون تغيير، وسط مواجهة السويد لأسوأ انكماش اقتصادي منذ الحرب العالمية الثانية.

وكان المتابعون يترقبون مدى إمكانية عودة السويد لمعدلات الفائدة السالبة، بعد أن كانت أول دولة تخرج من هذا النطاق في العام الماضي.

وذكر محافظ البنك المركزي اليوم أن خفض معدل الفائدة لن يحل مشاكل السويد الاقتصادية، لكن البنك لم يستبعد إمكانية خفضها لاحقا.

كما قرر المجلس التنفيذي للبنك المركزي مواصلة شراء السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري حتى نهاية سبتمبر/أيلول القادم.

وبحلول الساعة 12:18 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت عملة السويد مقابل الدولار الأمريكية بنحو 1.3 بالمائة إلى 9.882 كرونة.

كما صعدت الكرونة السويدية أمام اليورو بنحو 0.6 بالمائة إلى 10.7905 كرونة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس/آذار الماضي.