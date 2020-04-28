أخبار عاجلة

اليونان تفتح أكثر من 500 شاطئ بسبب موجة الحر -
"الجيش الوطني الليبي" يسقط مسيرة قال إنها تركية -
8 الصبح - الصحة العالمية: لا توجد حاليا أدوية مرخصة لعلاج كورونا -
8 الصبح - أسعار الذهب والخضروات ومواقيت الصلاة بتاريخ 16/5/2020 -
8 الصبح - القوى العاملة: السبت آخر المغادرين المصريين مخالفي الإقامة بالكويت -
نهاية مأساوية لسيارة توقفت للسماح بعبور الطريق -
عودة بعثة المساعدة الروسية من إيطاليا -
أنا الشاهد: هل يمكن للحجر الصحي أن يؤثر على سلوكيات الأطفال -
8 الصبح - "وزارة النقل" تشغيل 6 قطارات إضافية لخدمة جمهور الوجه القبلي بحلول العيد المبارك 2020 -
8 الصبح - دار الإفتاء تستطلع هلال شهر شوال وتحديد أول أيام عيد الفطر الجمعة المقبل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مباشر (اقتصاد)

الصحة السعودية: 1266 إصابة جديدة بـ"كورونا"

Print

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الصحة ، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، بحسب صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 20.08 ألف حالة بينهم 17.14 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 253 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 2784 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 152 وفاة.

ووقعت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد.

 

ترشيحات:

السعودية.. أبرز اشتراطات عودة النشاط التجاري جزئياً غدا

العربي الوطني ينفي مزاعم تعرض مواطن لخسائر بـ10 مليارات ريال 

البنوك السعودية تؤكد سلامة تطبيق المحفظة الرقمية عبر نظام "ios"

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

السعودية تشيد مستشفى ميدانيا في مكة المكرمة

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

نشرة ضد كورونا - مصر تعيد 542 مواطنا من العالقين في الكويت والسعودية والإمارات وكندا

شبكة عيون الإخبارية