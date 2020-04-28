الصحة السعودية: 1266 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الرياض – مباشر: كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 1266 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي حول مستجدات الأوضاع بشأن كورونا في المملكة، بحسب صفحتها بموقع التواصل- تويتر، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 20.08 ألف حالة بينهم 17.14 نشطة.

وأضافت وزارة الصحة، أنه تم تسجيل 253 حالة تعافي جديدة ليصبح مجموع الحالات المتعافية 2784 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل 8 وفيات جديدة جراء الإصابات بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الوفيات إلى 152 وفاة.

ووقعت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد الماضي، عقداً مع الصين بقيمة 995 مليون ريال لإجراء 9 ملايين فحص لفيروس كورونا المستجد.

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