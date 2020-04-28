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أرباح "سافكو" تتراجع 9.5% بالربع الأول

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أرباح "سافكو" تتراجع 9.5% بالربع الأول أرباح "سافكو" تتراجع 9.5% بالربع الأول

الرياض – مباشر: سجلت شركة الأسمدة العربية (سافكو) انخفاضا بصافي الأرباح نسبته 9.5% خلال الربع الأول من عام 2020.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول"، اليوم الثلاثاء، بلغ صافي الربح 303.5 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقارنة مع 335.47 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع متوسط البيع لمنتجات الشركة، وانخفاض نصيب الشركة من أرباح شركة ابن البيطار.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح "سافكو" 10.3% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 338.26 مليون ريال.

وارتفعت إيرادات الشركة 1.3% بالربع الأول لعام 2020؛ إلى 728.37 مليون ريال، مقابل 718.68 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 1.2%، لمستوى 68.80 ريالا.

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