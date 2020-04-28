أرباح "يو.بي.إس" ترتفع 40% خلال الربع الأول

مباشر: ارتفعت أرباح بنك "يو.بي.إس" بنسبة 40 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، مدعومة بارتفاع أحجام التداول مع تفاعل المشاركون في السوق مع تقلبات الأشهر الأخيرة.

وأظهرت نتائج أعمال البنك الاستثماري، اليوم الثلاثاء، أن صافي الأرباح ارتفع إلى 1.60 مليار دولار في أول ثلاثة أشهر من العام الحالي، مقابل 1.14 مليار دولار في الفترة المقارنة من عام 2019.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح خلال الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي 0.43 دولار للسهم، مقابل أرباح 0.30 دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

كما ارتفعت الإيرادات عند 7.934 مليار دولار في الربع الأول من العام الحالي، مقابل 7.218 مليار دولار قبل عام.

وحذر البنك من أن استمرار الأزمة الحالية سيؤثر على الأداء المالي، مع تراجع محتمل لدخل الرسوم بسبب هبوط أسعار الأصول، وانخفاض الدخل من الفوائد مع هبوط معدلات الفائدة حول العالم.

ورفع البنك السويسري مصاريف خسائر الائتمان إلى 268 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار فحسب قبل عام.