صناعة النفط والغاز بالمملكة المتحدة مهددة بفقدان 30 ألف وظيفة

مباشر - سالي إسماعيل: تشهد صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة تهديدا بفقدان ما يصل إلى 30 ألف وظيفة في غضون فترة الـ12 إلى 18 شهراً المقبلة، وسط تراجع الاستثمارات بقيادة وباء "كوفيد-19" وأسعار الطاقة الآخذة في الهبوط.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة صناعة النفط والغاز في المملكة المتحدة اليوم الثلاثاء، فإن الآفاق المستقبلية قاتمة مقارنة مع صورة النمو الذي شوهد منذ شهرين فقط، قبل أن تتضح تأثيرات الوباء.

وأبلغ ثلث شركات الاستكشاف والإنتاج و60 بالمائة من شركات سلاسل التوريد عن تنفيذ عمليات تسريح مؤقتة للموظفين لكن من المتوقع أن تشهد فترة العام وحتى الـ18 شهراً المقبلة فقدان ما يتراوح بين 25 إلى 30 ألف وظيفة في الصناعة.

وتراجع الطلب العالمي على النفط بفعل تفشي كورونا وتداعيات هذا الوباء المميت من عمليات إغلاق وقيود على السفر ما أدى إلى الحد من عمليات استهلاك الوقود وتراجع النشاط الاقتصادي.

وبالنسبة لأسعار الطاقة، فإن خام برنت القياسي فقد نحو 70 بالمائة من قيمته منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، في حين تراجع سعر الغاز الطبيعي في المملكة المتحدة قرب أدنى مستوياته على الإطلاق.

وتقدر الهيئة البريطانية أن تتراجع إيرادات الإنتاج من المملكة إلى 15 مليار جنيه إسترليني فقط (18.7 مليار دولار) في العام الحالي، بناءً على متوسط سعر خام برنت عند 40 دولاراً للبرميل.

ويعتبر هذا الرقم أقل من 24.5 مليار دولار إيرادات مسجلة في العام الماضي وأقل كذلك من إيرادات بنحو 28 مليار دولار سجلت في عام 2018.

ويبلغ متوسط خام برنت في العام الحالي حتى الآن حوالي 46 دولاراً للبرميل.

وبحسب التقرير، فمن المتوقع أن تعاني هيئة صناعة النفط والغاز البريطانية من تدفقات نقدية سالبة للمرة الثالثة فقط في غضون 40 عاماً منذ أن سجلت أول تدفقات نقدية في النطاق الموجب.

وتعتقد الهيئة البريطانية أن بيئة أسعار السلع الحالية ستفرض تحديات كبيرة على صناعة النفط والغاز عبر البحر في المملكة المتحدة.

وتابعت: "الأسعار المنخفضة ستؤثر على إيرادات كافة الشركات وتؤدي لمزيد من التوسع في الميزانيات العمومية وستضغط كذلك على معدلات الاستثمار".

وفي الوقت نفسه، تتوقع الهيئة انخفاض نشاط التنقيب عن النفط والغاز بأكثر من الثلث ليعود إلى أدنى مستوياته منذ عام 2016، كنتيجة مباشرة للهبوط في الأسعار.

في عام 2019، تم حفر 141 بئراً للنفط والغاز.

ومن المتوقع كذلك أن تتراجع الاستثمارات الرأسمالية في القطاع بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 بالمائة خلال عام 2020 على أساس سنوي، إلى 4 إلى 4.5 مليار جنيه إسترليني.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة النفط والغاز في المملكة المتحدة "ديردري ميشي" إنه مع حالة عدم اليقين بشأن إلى متى ستستمر هذه الأوقات الصعبة، يجب ألا يكون لدى الحكومات والهيئات التنظيمية أدنى شك في أن هذا التحدي ذو أبعاد عديدة.

وتابع: "ستحتاج هذه الصناعة إلى دعم مستدام ومستهدف إذا كانت ترغب في الصمود أمام العاصفة".