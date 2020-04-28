مبيعات "بيبسيكو" تتجاوز التوقعات في الربع الأول

مباشر: تراجعت أرباح شركة "بيبسيكو" في الربع الأول من العام الجاري، في حين نجحت المبيعات في تجاوز توقعات المحللين.

وكشفت نتائج أعمال شركة المنتجات الغذائية والمشروبات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، إنها سجلت صافي ربح بقيمة 1.338 مليار دولار (96 سنتاً) في الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى مارس/آذار الماضي، مقابل مستوى 1.413 مليار دولار (دولار واحد للسهم) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى أن نصيب السهم من الأرباح سوف يصل إلى 1.03 دولار.

وأظهرت نتائج أعمال شركة "بيبسيكو" ارتفاع الإيرادات بنحو 7.7 بالمائة إلى 13.881 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل مستوى 12.884 مليار دولار في الربع المقارن من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين أشارت إلى أن إيرادات "بيبسيكو" ستصل إلى 13.192 مليار دولار.

وقالت الشركة: "على الرغم من أداء الربع الأول القوي، إلا إنه لا يزال هناك قدر كبير من حالة عدم اليقين فيما يتعلق بفيروس كوفيد-19، بما في ذلك كيفية تطور المناطق الجغرافية وقنوات البيع بالتجزئة وسلوكيات المستهلكين مع مرور الوقت".

وقررت "بيبسكو" سحب توقعاتها السابقة بشأن الأداء المالي المحتمل في العام المالي 2020، مع حالة عدم اليقين الحالية جراء الفيروس.

ولا تزال الشركة تتوقع إعادة 7.5 مليار دولار للمساهمين في السنة المالية الجارية، مقسمة بين توزيعات أرباح قدرها 5.5 مليار دولار وإعادة شراء الأسهم بقيمة ملياري دولار