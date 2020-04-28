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4 يونيو.. مساهمو "الغاز" يناقشون استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء خسائر

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4 يونيو.. مساهمو "الغاز" يناقشون استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء خسائر 4 يونيو.. مساهمو "الغاز" يناقشون استخدام الاحتياطي النظامي لإطفاء خسائر

الرياض - مباشر: قرر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية "الغاز"، عقد اجتماع الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة، بتاريخ 4 يونيو/ حزيران المقبل، للتصويت على عدد من الموضوعات. 

وقالت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الثلاثاء، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل الفائض من الاحتياطي النظامي البالغ 45.55 مليون ريال إلى حساب الخسائر المتراكمة.

وتناقش الجمعية خلال الاجتماع ما تم توزيعه من أرباح عن الربع الثاني والثالث والرابع من العام 2019م، بقيمة إجمالية 146.25 مليون ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم.

كما تناقش الجمعية، القوائم المالية لعام 2019، وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تلك الفترة، وصرف مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي، إلى جانب النظر في بقية البنود المدرجة على جدول الأعمال.

وكشفت البيانات المالية للشركة، في عام 2019، ارتفاع صافي الأرباح 22.13% إلى 109.8 مليون ريال، مقابل 90 مليون ريال للعام 2018.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 104 مليون ريال، بنهاية عام 2019، نتيجة مراجعة ومعالجة كفاية عدد من المخصصات، ومعالجة الأثر المالي لهذه التعديلات على سنوات سابقة، وفقا لبيانات الشركة للعام الماضي. 

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