"وفا للتأمين" تكلف عايد العنزي بمنصب الرئيس التنفيذي للشركة 6 أشهر

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، اليوم الثلاثاء، عن صدور قرار مجلس الإدارة بالتمرير باعتماد تكليف عايد عصري مقبل العنزي في منصب الرئيس التنفيذي المكلف للشركة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، عن القرار صدر بتكليف العنزي لمدة 6 أشهر اعتباراً من اليوم الثلاثاء الموافق 28 أبريل/ نيسان 2020؛ وذلك استناداً إلى عدم ممانعة مؤسسه النقد العربي السعودي "ساما".

ويشغل العنزي، بحسب البيان، منصب مشرف الشؤون القانونية في شركة وفا للتأمين منذ عام 2013.

وحصل على شهادة البكالوريوس في الحقوق من جامعة فيلاديلفيا بالأردن، إضافة إلى حصوله على العديد من الشهادات في التأمين وصياغة العقود ومنازعات الأوراق المالية ومكافحة غسيل الأموال والاحتيال.

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