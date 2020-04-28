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"نيسان" تتوقع خسائر سنوية تصل إلى 886 مليون دولار

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"نيسان" تتوقع خسائر سنوية تصل إلى 886 مليون دولار "نيسان" تتوقع خسائر سنوية تصل إلى 886 مليون دولار

مباشر: حذرت شركة "نيسان" لصناعة السيارات من تسجيل خسائر محتملة بقيمة 886 مليون دولار خلال العام المالي الماضي، مع انهيار مبيعات السيارات العالمية بسبب كورونا.

وكانت الشركة اليابانية العاملة في قطاع تصنيع السيارات تتوقع في 13 فبراير/شباط الماضي تسجيل صافي ربح بنحو 65 مليار ين خلال العام المالي المنتهي في مارس/أذار.

وقالت الشركة اليابانية، اليوم الثلاثاء، إنها خفضت توقعات أرباحها للسنة المالية الماضية بنحو 150 إلى 160 مليار ين مقارنة بالتقديرات المعلنة في فبراير/شباط الماضي.

ويعني خفض تقديرات الشركة التحول للخسائر بقيمة 95 مليار ين (886 مليون دولار) في العام المالي المنتهي في الشهر الماضي..

ووسط عمليات الإغلاق لمصانع السيارات في جميع أنحاء العالم، شهدت نيسان تراجعاً لمبيعاتها في الولايات المتحدة وأوروبا والصين بنسبة 45 بالمائة أو أكثر خلال مارس/آذار الماضي.

وعانت الشركة اليابانية قبل ظهور الوباء من تراجع الأرباح والإيرادات مع أزمة في التحالف العالمي لبيع السيارات في أعقاب اتهامات وعزل الرئيس السابق "كارلوس غصن".

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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