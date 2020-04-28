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"فيبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بـ 30 مليون ريال

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"فيبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بـ 30 مليون ريال "فيبكو" تجدد اتفاقية تسهيلات بنكية بـ 30 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو)، اليوم الثلاثاء، عن تجديد اتفاقية تسهيلات بنكية (متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية) مع بنك البلاد.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إنه تم توقيع الاتفاقية النهائية المعتمدة بتاريخ 27 أبريل/ نيسان، بقيمة إجمالية 30 مليون ريال.

وأضافت "فيبكو"، أن مدة التمويل سنة ميلادية واحدة تبدأ بتاريخ 25 مارس/ آذار وتنتهي في 25 مارس/ آذار 2021.

وأوضحت، أن الهدف من التسهيلات تمويل رأس المال العامل للشركة وشركتها التابعة (شركة فبك للصناعة)، مبينة أنها حصلت على التمويل بضمان سند لأمر لصالح البنك.

وأكدت الشركة، أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة في الاتفاقية.

وجددت الشركة، في 20 أبريل/ نيسان، اتفاقية تسهيلات بنكية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية مع بنك الرياض بقيمة 25 مليون ريال لمدة عام.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على تراجع نسبته 0.368%، لمستوى 39.85 ريالا.

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