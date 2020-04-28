3 قطاعات كبرى تعود بالسوق السعودي للمكاسب بقيادة البنوك

الرياض ـ مباشر: أنهى سوق الأسهم السعودية- تداول، جلسة اليوم الثلاثاء، باللون الأخضر، ليعود للمكاسب بعد تراجعات الجلسة السابقة، في ظل أداء إيجابي لـ3 قطاعات كبرى.

وأغلق المؤشر العام للسوق- تاسي مرتفعاً 0.84%، بمكاسب بلغت 57.02 نقطة، صعد بها إلى مستوى 6,884.82 نقطة.

وبلغت قيمة التداول بنهاية التعاملات 4.61 مليار ريال، من خلال 233.88 مليون سهم، مقابل نحو 5.3 مليارات ريال، بتداول 268.8 مليون سهم، بجلسة أمس الاثنين.

وجاء إغلاق 14 قطاعا باللون الأخضر، بقيادة "البنوك" الذي صعد 1.56%، وارتفع قطاع الاتصالات 1.09%، وسجل قطاع المواد الأساسية ارتفاعا نسبته 0.38%.

وفي المقابل، أغلقت بقية القطاعات على تراجع بصدارة قطاع تجزئة السلع الكمالية، الذي هبط 1.43%، وأغلق قطاع الطاقة متراجعا 0.2%.

وشملت المكاسب 126 سهماً، عند الإغلاق مقابل 50 سهماً، أغلقت باللون الأحمر، وجاء إغلاق 20 سهما بدون تغيير.

وتصدر سهم "الصناعات الكهربائية" الأسهم الرابحة، بعد ارتفاعه 7.25%، وسجل "أمانة للتأمين" أعلى الخسائر بتراجع 8.52%.

وسيطر سهم "الراجحي" على نشاط الأسهم من بالقيمة، بنحو 440.63 مليون ريال، وكانت أعلى الكميات لسهم "سيرا" بـ23.8 مليون سهم.

وعلى مستوى السوق الموازي - نمو، فقد أنهى تعاملاته متراجعا 7.68%، بخسائر بلغت 552.06 نقطة، هبطت به إلى مستوى 6,636.69 نقطة.

وجاء إغلاق 3 أسهم على تراجع بصدارة "العمران" الذي هبط 11.31%، وخالف "الصمعاني" الاتجاه بارتفاع نسبته 2.14%.

وأنهى السوق السعودي تعاملات جلسة أمس الاثنين على تراجع نسبته 0.16%، ليعاود خسائره بعد 3 جلسات من الارتفاع.

ترشيحات:

الصندوق السيادي السعودي يستحوذ على حصة بشركة ترفيه أمريكية

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تقنية تعقيم جديدة

السعودية تدشن أعمال تصنيع وتوطين منظومات "طائرات بدون طيار"

وزير الصحة السعودي يوضح حيثيات قرار رفع منع التجول جزئياً

الصحة السعودية: 1289 إصابة جديدة بـ"كورونا".. وإجراء مسح نشط لمليون شخص