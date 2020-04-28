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أرباح "إتش.إس.بي.سي" تتراجع 57% في الربع الأول

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أرباح "إتش.إس.بي.سي" تتراجع 57% في الربع الأول أرباح "إتش.إس.بي.سي" تتراجع 57% في الربع الأول

مباشر: أعلن بنك "إتش.إس.بي.سي" تراجع الأرباح 57 بالمائة خلال الربع الأول من العام الحالي، مع توقع خسائر ائتمانية مرتفعة بفعل صدمة انتشار وباء "كوفيد-19".

وأظهرت نتائج أعمال البنك البريطاني والصادرة اليوم الثلاثاء، تراجع صافي الأرباح إلى 1.79 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/أذار الماضي، مقابل 4.13 مليار دولار في الفترة المقارنة قبل عام.

فيما تراجعت الأرباح قبل الضرائب بنحو 48 بالمائة إلى3.229   ملياار دولار في الربع الأول من العام الجاري، مقابل 6.213  مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت التوقعات تشير إلى إن البنك البريطاني سوف يسجل أرباح قبل الضرائب بنحو 3.67 مليار دولار

كما تراجعت إيرادات البنك بنحو 5 بالمائة إلى 13.686 دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 14.428 مليار دولار خلال نفس الربع من عام 2019.

وأصاف بنك "إتش.إس.بي.سي" إنه رفع خسائر الائتمان المتوقعة بمقدار 2.4 مليار دولار لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال الربع الأول بسبب تأثيرات تفشي الكورونا وانهيار النفط.

كما تحمل البنك مصاريف كبيرة متعلقة بالتعرض لشركات في سنغافورة.

وبحلول الساعة 10:10 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض سهم "إتش.إس.بي.سي" بنحو 0.3  بالمائة إلى 0.415 إسترليني.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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