معدل البطالة في اليابان يرتفع لأعلى مستوى في عام

مباشر - نوران مجدي: ارتفع معدل البطالة في اليابان لأعلى مستوى في عام خلال الشهر الماضي، مع زيادة عدد العاطلين عن العمل في البلاد وسط التداعيات الرامية لمكافحة أزمة كورونا.

وأظهرت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الوطنية في اليابان، اليوم الثلاثاء، أن معدل البطالة بالقراءة المعدلة موسمياً ارتفع إلى 2.5 بالمائة بنهاية شهر مارس/آذار الماضي، مقابل 2.4 بالمائة المسجلة في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن معدل البطالة في اليابان سوف يرتفع إلى 2.5 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وبلغ عدد الأشخاص العاطلين عن العمل 1.76 مليون فرد في الشهر الماضي، بزيادة 20 ألف شخص مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

وبحسب البيانات، بلغ عدد الأشخاص العاملين 67 مليون شخص خلال الشهر الماضي، بزيادة 130 ألف شخص مقارنة بنفس الفترة من عام 2019.

وفي بيانات منفصلة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في اليابان بنحو 0.1 بالمائة في مارس/آذار الماضي، مقابل زيادة 0.2 بالمائة في الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ان معدل التضخم في اليابان سوف يسجل 0.2 بالمائة خلال الشهر المنقضي.

وبحلول الساعة 9:32 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع الين الياباني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.5 بالمائة إلى 106.72 ين.