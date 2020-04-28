محمد العريان: الاحتياطي الفيدرالي يواجه معضلة جديدة هذا الأسبوع

مباشر- أحمد شوقي: من بين البنوك المركزية الثلاثة المهمة التي تعقد اجتماعات السياسة هذا الأسبوع - بنك اليابان والمركزي الأوروبي والاحتياطي الفيدرالي، من غير المرجح أن يعلن الأخير إجراءات سياسة جديدة.

ومع ذلك، يرى محمد العريان كبير المستشارين الاقتصاديين في "أليانز" عبر تحليل لوكالة "بلومبرج أوبينيون" أن تقييم الفيدرالي للتوقعات الاقتصادية ونظرته المستقبلية بشأن تدابير السياسة سيقوم بالكثير في تحديد أداء الأسواق المالية.

ومنذ اجتماعاته الثلاثة غير المجدولة في مارس/آذار الماضي، هدأ الاحتياطي الفيدرالي الأسواق بتدخلاته غير العادية على الرغم من التدهور الحاد المستمر في الاقتصاد وفرص التوظيف.

وخفضت إجراءات الفيدرالي الطارئة من خطر حدوث تدهور في السوق، واستعادة السيولة، وفتحت المجال لقطاعات رئيسية من سوق سندات الشركات لإصدار جديد من قبل الشركات ذات الدرجة الاستثمارية والأخرى ذات العائد المرتفع.

وجاء ذلك على خلفية تراجع حاد في التوظيف، حيث فقد أكثر من 26 مليون شخص وظائفهم على الرغم من الدعم المالي الكبير.

ويتوقع معظم المتابعين أن يؤدي هذا الانهيار في الاستهلاك إلى جانب استثمارات الشركات والتجارة، إلى حدوث انكماش قياسي في الناتج المحلي الإجمالي للربع الثاني.

وبالنظر إلى حجم ونطاق الإجراءات الأخيرة للاحتياطي الفيدرالي، يتوقع القليل أن يعلن أي تدخلات جديدة في السوق عندما تختتم اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة اجتماعها يوم الأربعاء.

ومع ذلك، سيكون هناك اهتماماً كبيراً بكيفية نظر صناع السياسة إلى التوقعات الاقتصادية، وخاصة مستقبل الإجراءات السياسية الحالية والإضافية.

فيما يتعلق بالاقتصاد، من غير المرجح أن يكون لدى الاحتياطي الفيدرالي أي وضوح أكبر من معظم الآخرين، خاصة بالنظر إلى أن العوامل الصحية لا تزال غير مؤكدة.

على هذا النحو، يجب أن يُتوقع من البنك المركزي الأمريكي تأكيد السرعة والعمق غير المسبوقين للانكماش الاقتصادي الحالي، وإبراز التوقعات الضبابية والتأكيد على أن المخاطر مائلة إلى الجانب السلبي.

ويكمن التحدي الرئيسي الذي يتواجه تواصل رئيس الاحتياطي الفيدرالي فيما يشير إليه بشأن نوايا سياسته.

وهذا ينطبق بشكل أقل على التدخلات الحالية وبشكل أكثر على أمر لم يحتضنه الاحتياطي الفيدرالي حتى الآن، لكن التجار والمستثمرين سارعوا لتوقعه بحماس وهو دعم سوق الأسهم إذا لزم الأمر.

البحث عن تأكيد بنك الاحتياطي الفدرالي لرغبته في القيام بالمزيد ولفترة طويلة عندما يتعلق الأمر بالتدخلات الحالية.

ولن يتم الترحيب بذلك فقط من قبل أولئك الذين يعتقدون أن استقرار أكبر قطاعات السوق - مثل تلك الخاصة بالسندات الحكومية وصناديق سوق المال - يلعب دورًا رئيسيًا في تقليل مخاطر التمويل التي تضرر الاقتصاد، ولكن أيضًا من قبل المستثمرين في الهيكل الأدنى من التمويل - وصولاً إلى السندات غير المرغوب فيها "الخردة"، وهي أكثر تدخلات الاحتياطي الفيدرالي إثارة للجدل حتى الآن.

وبالفعل، فإن هذا المغامر إلى حد بعيد في سلم الجودة الائتمانية هو الذي أدى إلى تصور "الربح في كل الأحوال" بين بعض المستثمرين وقاد إلى انتعاش أسعار الأسهم، فسوف يربحوا إذا تعافى الاقتصاد بقوة وعادت أرباح الشركات، وسيفوزون أيضًا إذا لم يحدث ذلك لأن خطر حدوث هبوط حاد غير منظم في أسواق الأسهم سيجبر الاحتياطي الفيدرالي على شراء الأسهم، تمامًا كما فعل مع بعض السندات ذات العائد المرتفع.

خلاصة القول، لا شيء يطمئن المستثمرين أكثر من مجرد دعم الميزانية العمومية غير المحدودة للبنك المركزي.

ويواجه الاحتياطي الفيدرالي معضلة صعبة هذا الأسبوع وما بعده.

آخر شيء يرغب الفيدرالي في القيام به هو تحريك تقلبات السوق من خلال الإشارة إلى أنه ليس لديه نية لتوسيع برنامج شراء الميزانية العمومية لشراء الأسهم.

بدلاً من ذلك، قد يشعر الفيدرالي أنه من الحكمة إبقاء خيارات ذلك مفتوحة، على أمل أن يؤدي التحسن الاقتصادي في نهاية المطاف إلى التحقق من التقييم الحالي لسوق الأسهم.

ولكن من خلال القيام بذلك، فإن البنك المركزي الأمريكي يغذي عنصرًا جديدًا مهمًا من العواقب الأخلاقية المرتبطة برؤية "دعم الاحتياطي الفيدرالي" لسوق الأسهم وللمستثمرين الماليين.

والمخاطر الأخلاقية أو moral hazard تعني عدم اهتمام الفرد بالتحوط من المخاطر بسبب اعتقاده بتدخل جهة ما لإنقاذه وتحمل تداعيات قراره.

وهذا يشوه الأسواق أكثر ويجعل الاحتياطي الفيدرالي أكثر عرضة للاتهامات بأنه يهتم أكثر بأسواق الأسهم وليس الاقتصاد.

هذا الاختيار المهم ليس سهلا، ومع ذلك يجب مناقشته بشكل صريح داخل اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة مع قائمة تفصيلية بالفوائد والتكاليف والمخاطر المرتبطة بكل خيار.

وكلما كان ذلك أفضل وأسرع، قل احتمال أن الخطر المستمر من "شركات الزومبي" التي لا تستطيع الوفاء بالتزاماتها مصحوبًا بـ "أسواق الزومبي" أكثر مما يمكن تخصيص الموارد بكفاءة ولا مساءلة الشركات عن أدائها.

هذا من شأنه أن يضيف فقط إلى تحديات الاقتصاد المحتمل أن يخرج من صدمة فيروس كورونا مع انخفاض الإنتاجية ومستويات الديون المرتفعة والمزيد من العاطلين عن العمل على المدى الطويل والعمل في عالم أكثر ابتعاداً عن العولمة.