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"بي.بي" تتحول للخسائر بالربع الأول مع الهبوط التاريخي بأسعار النفط

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"بي.بي" تتحول للخسائر بالربع الأول مع الهبوط التاريخي بأسعار النفط "بي.بي" تتحول للخسائر بالربع الأول مع الهبوط التاريخي بأسعار النفط

مباشر: تحولت شركة 'بي بي" إلى الخسائر خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس بيئة السلع الصعبة التي تفاقمت بالهبوط التاريخي في النفط.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة البريطانية العاملة في قطاع الطاقة "بي.بي" والصادرة اليوم الثلاثاء، أنها تحولت إلى تسجيل صافي خسائر بقيمة 628 مليون دولار خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس/آذار الماضي مقابل أرباح بقيمة 2.1 مليار دولار في الفترة المماثلة من 2019.

ويشمل ذلك 1.4 مليار دولار تمثل التأثير السلبي للبنود غير التشغيلية وتأثيرات محاسبة القيمة العادلة.

وبعد استبعاد البنود غير المتكررة، فإن الشركة البريطانية حققت صافي أرباح بقيمة 800 مليون دولار في الربع الماضي بانخفاض 67 بالمائة عن الأرباح في الفترة المماثلة من 2019 والبالغة 2.4 مليار دولار.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أرباح "بي.بي" المعدلة سوف تبلغ 710 ملايين دولار في الربع الأول من 2020.

وبالنسبة لإيرادات الشركة البريطانية، فتراجعت إلى 59.54 مليار دولار في الربع المنتهي في مارس/آذار الماضي مقابل إيرادات بقيمة 67.41 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من عام 2019.

وبالنسبة للإنتاج، فتراجع بنحو 2.9 بالمائة إلى 2.58 مليون برميل من النفط المكافئ يومياً.

وقالت "بي.بي" إنها تتوقع أن يكون إنتاجها أقل في الربع الثاني من هذا العام وأن يكون خاضعاً لحالات عدم اليقين ذات الصلة بتنفيذ قيود منظمة الدول المصدرة للنفط وتأثير وباء كورونا على الطلب على الخام.

وقررت الشركة الإبقاء على توزيعات الأرباح الفصلية للسهم عند 10.25 سنتاً خلال أول ثلاثة أشهر من العام.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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