الدولار الأمريكي يتراجع عالمياً وسط تخفيف قيود الإغلاق الوطني

مباشر: انخفض الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مع بدء بعض الولايات الأمريكية في تخفيف قيود الإغلاق الوطني.

وجاء أداء العملة الخضراء، والتي تعتبر بمثابة ملاذ آمن وسط الأزمات، بفعل قرارات الولايات الأمريكية بتخفيف قيود التباعد الإجتماعي لتعود "تسلا" بفتح مصانها في كاليفورنيا،

وعلى الرغم من تحذيرات خبراء الصحة بشأن إعادة فتح الاقتصاد مبكراً، إلا أن ولاية جورجيا الأمريكية بدأت في السماح للسكان بتناول الطعام في المطاعم ومشاهدة الأفلام، كما اتخذت المزيد من الولايات من "مينيسوتا" إلى "ميسيسيبي"، خطوات لتخفيف القيود.

وكان "كيفين هايست" المستشار الاقتصادي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حذر من انكماش الاقتصاد الأمريكي بنحو 30 بالمائة خلال الربع الثاني الجاري والتي من شأنها أن تكون أكبر وتيرة منذ الكساد العظيم.

وفي الوقت نفسه، قررت إيطاليا، التي تسجل ثاني أكبر عدد وفيات إثر الكورونا، اعتزامها إعادة فتح المصانع ومواقع البناء اعتباراً من 4 مايو/ آيار القادم.

وارتفع عدد الإصابات إثر "كوفيد-19" لأكثر من 3 ملايين شخص عالمياً، وسط وفاة حوالي 211 ألف آخرين، وفقاً لحسابات جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

ويترقب المستثمرون اليوم إعلان بيانات ثقة المستهلكين وأسعار المنازل في 20 مدينة أمريكية والميزان التجاري السلعي، كما يُولي المستثمرون اهتماماً خاصاً لاجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي من المقرر أن يعقد على يومين بدءً من الثلاثاء.

وبحلول الساعة 8:49 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.0853 دولار، كما انخفض أمام نظيره الياباني بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 107.08 ين.

وشهدت العملة الخضراء تراجعاً أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة إلى 1.2470 دولار، بينما ارتفعت أمام العملة السويسرية بنسبة 0.1 بالمائة مسجلة 0.9762 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء الدولار الأمريكي مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.2 بالمائة ليسجل 99.815.